Abdoulaye Thiam (président ANPS) rend un vibrant hommage à Salif Diallo

Salif, tu me laisses incrédule!

Quand j’ai appris ton hospitalisation et pris la mesure de la gravité de ton mal, je me suis persuadé que le corps médical ferait des miracles pour rendre réversible le processus qui semblait te conduire vers l’irréparable. Quand la nouvelle est tombée j’étais incrédule. Comme ce fut le cas de tous les confrères qui t’ont approché, connu et pratiqué. Surprise, stupéfaction et consternation ont été les sentiments les mieux partagés, hier à l’hôpital Abass Ndao d’abord, à la maison mortuaire, ensuite.

Salif, Je te dois plus qu’un hommage. Tu as ma reconnaissance pour l’éternité. Merci pour tes encouragements. Merci pour ton soutien. Merci pour ta générosité et ton sens du partage. Je me rappelle, en 2006, tout jeune journaliste, aux balbutiements de sa carrière, j’ai été envoyé couvrir la Coupe d’Afrique des Nations à Port Said, en Egypte. Tu étais là, le grand frère, le guide et le maître. Tu me coachais, m’amenais à parfaire la pratique de mon métier.

Ta vie, tout le monde est unanime là-dessus, a été consacrée à un idéal commun d’une presse professionnelle qui reçoit le respect qu’elle donne. En 2008, A Tamale, Kumasi et Accra, je commençais certes à acquérir de l’expérience, je faisais mon trou dans le milieu, mais tu ne me lâchais jamais. Tu étais toujours là, derrière moi, à me corriger et m’encourager à toujours rendre un travail bien fait. Merci Grand !

Aujourd’hui que tu as baissé pavillon, renonçant définitivement au combat de la vie, je voudrais chanter ta gloire et ton extraordinaire engagement pour les médias, leur dignité et leur indépendance. Mon admiration pour ta personne, ton sens du travail de qualité et ton esprit positif et rassembleur n’ont pas de limites. Tu m’as souvent inspiré quand je fus chef du desk Sports au journal «l’As». Nos discussions autour de cette passion commune, le foot et ce métier commun, le journalisme vont me manquer. Tu es parti, à jamais. Tu es parti en ayant pleinement rempli sur terre ta mission d’homme et de citoyen. Et, qui plus est, sur des terrains, des stades d’ici et d’ailleurs, dans les rédactions et en des temps a priori peu favorables. Et pour tout cela, tu fais la fierté de tout un pays, du continent, devrais-je dire.

Ta Goudomp natale, Vélingara où tu reposes à jamais, Dakar qui a vu éclore ton talent de reporter mais aussi d’analyste sportif et le reste du Sénégal éprouvent un profond sentiment d’impuissance et de désarroi qui est, sans aucun doute, à la hauteur de ce que tu as représenté et symbolisé durant ta vie professionnelle.

Salif, tu as vite compris, qu’à force de travailler, en étant surtout exigeant avec toi-même, intransigeant par rapport au respect, tu es arrivé au sommet de la pyramide. Tu as réussi à te placer au sommet de ton art, du journalisme. Tu es retourné, à 53 ans, à ton Seigneur, de façon surprenante et brusque. Nous Lui prions de donner à ton âme de défunt serviteur le repos éternel dans un endroit lumineux, verdoyant et frais, loin de la souffrance, de la douleur et des gémissements. Que la terre de Vélingara te soit légère, Salif ! Amine Ya Rabi

ABC

Abdoulaye Thiam

Journaliste

Président ANPS