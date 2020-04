Abdoulaye Thimbo révèle : «Nous avons décidé, cette année, de ne pas allouer les Secours de…Korité»

Les secours destinés aux personnes indigentes pour les fêtes de Pâques et de Korité ne seront pas distribués cette année, à Pikine. L’institution municipale a pris cette décision par un arrêté signé par le maire de Pikine Abdoulaye Thimbo.

Ce, pour allouer les fonds destinés à ces secours à la lutte contre le Covid-19. Et ce sont au total 262 millions Fcfa dont 25 millions versés à l’Etat et le reste alloué aux 16 Collectivités territoriales en produits alimentaires et hygiéniques qui ont été décaissés par la municipalité de Pikine, pour faire face à la pandémie. «Nous avons décidé cette année exceptionnellement de ne pas allouer les secours de Pâques et de la Korité. Nous avons pris un arrêté pour allouer ces fonds à la lutte contre le Covid 19 pour un montant global de 262 millions», a fait savoir le maire de Pikine Abdoulaye Thimbo sur Walfnet.