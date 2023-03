Abdoulaye Wilane hausse le ton et demande à Alioune Ndoye de se taire

Lors d’un rassemblement politique de la 9e coordination du Parti socialiste (PS), samedi dernier à Hann-Bel Air, le maire Benno de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye, avait boudé la main tendue aux socialistes par Khalifa Sall en vue de son éventuelle candidature pour la présidentielle de 2024. Le ministre de l’Environnement vient de recevoir une réplique directe du porte-parole des Verts, Abdoulaye Wilane, qui juge «normal» l’appel de l’ancien maire de Dakar.

«Camarade Alioune Ndoye, tu dois te taire à jamais, la parole illégitime ne peut nullement engager le parti socialiste, a asséné Abdoulaye Wilane dans un communiqué repris par Wal fadjri. Tes propos, camarade Alioune Ndoye, montrent à suffisance le désarroi dans lequel tu es. De quelles orientations du Parti socialiste parles-tu ? Quelle instance les a décidées ? Sûrement pas le congrès. Absolument pas le comité central jamais réuni depuis le décès de Ousmane Tanor Dieng », a déclaré Abdoulaye Wilane dont les propos sont repris par Seneweb.

Le porte-parole du PS, plus virulent, martèle : «Par ces déclarations mensongères, diffamatoires et calomnieuses, tu prouves ton renoncement à l’identité, à l’histoire et aux valeurs socialistes. Quelle indignité de vouloir travestir et trahir la mémoire et la vision de Ousmane Tanor Dieng ! Tu peux vendre ton âme au diable. Tu en as le droit. Tu ne tromperas personne avec la haine qui brûle tes entrailles. Khalifa Sall a des valeurs que tu ne pourras jamais noyer.»