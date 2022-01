Abdourahmane Diouf et son parti jugent les sanctions contre le Mali excessives

Notre parti politique AWALÉ a pris connaissance du communiqué du 4e sommet extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté Economique Des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en date du 9 janvier 2022 et qui avait pour objet d’examiner l’évolution de la situation politique en République du Mali depuis le dernier sommet tenu le 12 décembre 2021.

Le parti AWALÉ considère que les sanctions économiques et financières à l’encontre des autorités de la transition de la République du Mali et de son peuple sont précipitées et excessives et ne concourent pas à défendre la CEDEAO des peuples. Nous admettons que la transition proposée de cinq ans par les autorités maliennes parait trop longue, même si un délai allant jusqu’à fin décembre 2026 pour la tenue de l’élection présidentielle est avancé par les Assises Nationales de la Refondation (ANR) du 13 décembre 2021. Mais la revoir à la baisse ne devrait pas ignorer la légitimité qui la cautionne dans le cadre d’un dialogue national inclusif. Pour autant, la communauté internationale, la CEDEAO en l’occurrence, doit prendre en compte les souffrances du peuple malien, le contexte sécuritaire ambiant et les nécessaires ajustements institutionnels préalables à l’organisation d’élections apaisées, libres et transparentes.