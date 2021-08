Abidjan : Le sénégalais Adama Diouf nouveau Secrétaire exécutif du CPEAO

Le Sénégalais Adama Diouf, juriste, expert postal et cadre à l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), a été élu, à Abidjan, Secrétaire exécutif de la Conférence des postes des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEPEAO).

Avec cette victoire, se réjouit, le ministre l’Economie Numérique et de Télécommunications, Yankhoba Diatara: » l’étendard du Sénégal porté autour de la candidature du juriste et non moins expert postal Adama Diouf flottera au-dessus du siège de la Conférence Postale des États de l’Afrique de l’Ouest( CPEAO) à Abuja après plus d’une décennie d’absence. »

Poursuivant, le ministre, repris par nos confrères de Pressafrik, indique que « la diplomatie postale sénégalaise se repositionne ainsi sur l’échiquier mondial grâce aux diligences des orientations du Chef de l’Etat »

Adama Diouf, consultant au sein de la CEPEAO, a aussi été pendant quatre ans président de la Commission panafricaine des postes (UPAP), une institution spécialisée de l’Union africaine (UA).

Le nouveau patron de l’instance postale sous-régionale bénéficie d’une expérience de plus de dix ans dans le domaine de la régulation.