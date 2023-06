Abidjan : un immeuble habité s’enfonce dans le sol à Cocody

C’est un bâtiment de trois étages, habité par des locataires. Il s’enfonce chaque jour un peu plus dans le sol, sous les yeux des riverains. Déjà, il s’est enfoncé de 50 cm, rapporte-t-on. Toutefois, l’on peut à distance constater la mauvaise situation de ce bâtiment, situé à Cocody Riviera Golf. Précisément au feu de la grande mosquée de la Rivera Golf. Il est bâti sur un lot voisin au Capitol Hôtel.

« Le propriétaire du bâtiment sait très bien que son bâtiment est en train de s’enfoncer. Mais il ferme les yeux à cause de l’argent. Et, un jour, on nous parlera d’effondrement d’un étage.», a déclaré un riverain qui a requis l’anonymat. Et d’ajouter : « Ce qui est paradoxale, c’est que tous les locataires eux-mêmes savent que le bâtiment s’enfonce doucement ».

M.B. révèle que dans l’ancienne imprimerie qui est située au rez-de-chaussée de l’immeuble, « l’on peut clairement constater que le bâtiment est fissuré à plusieurs endroits. Le niveau de dégradation est visible et considérable. Les carreaux sur la façade de l’étage sont vétustes. Certains sont tombés. Et pourtant, chaque locataire paye 150.000f cfa par mois.», a-t-il précisé.

Voilà une situation qui interpelle les brigades de contrôle du ministère de la construction, du logement et de l’urbanisme. Dont il faut ici saluer les nombreuses actions déjà menées, contre les immeubles en mauvais état, susceptibles de s’effondrer et faire ainsi des victimes.

