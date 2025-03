Abrogation de l’amnistie…Pastef tergiverse et joue contre ses partisans

Le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) peine à concrétiser l’abrogation de la loi d’amnistie. Les partisans de Ousmane Sonko sont toujours à la traîne au moment où des opposants mènent le combat. Cette hésitation de l’actuel parti au pouvoir lui cause beaucoup de tort. Pour les patriotes, leurs leaders jouent contre leur camp.

Thierno Alassane Sall a vraiment mis le Pastef dans des problèmes. Le député leader de la République des Valeurs (RV) a décidé de porter le combat pour l’abrogation de la loi d’amnistie. Ce qui n’est pas vu d’un bon œil par les partisans de Ousmane Sonko. Pour Amadou Ba, «Pastef seul, sauvegardera l’honneur des combattants de la liberté». Ainsi, le parlementaire membre du parti au pouvoir, a déposé une proposition de loi concernant l’interprétation de la loi d’amnistie. Une demande qui a fait sortir les opposants de leurs gonds. Face à cette tolé, le patriote a reprécisé sa pensée

«C’est une proposition de loi interprétative qui ne vise ni à abroger totalement ni partiellement la loi d’amnistie», a déclaré Amadou Ba. Selon lui, cette loi a pour objectif de clarifier le champ d’application de l’amnistie, en précisant son sens et sa portée, afin d’éviter toute ambiguïté sur les cas concernés. Ainsi, cette proposition de loi vise à mieux définir et encadrer l’application de la loi d’amnistie, sans remettre en question ses principes fondamentaux. Amadou Ba a réaffirmé que cette initiative cherche uniquement à apporter des précisions pour garantir une meilleure compréhension et application de la loi.

Dans son article premier, la proposition de loi d’amnistie stipule que : « sont amnistiés, de plein droit, tous les faits susceptibles de qualification criminelle ou correctionnelle, ayant exclusivement une motivation politique y compris ceux commis par tous supports de communication, entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024 tant au Sénégal qu’à l’étranger . Mais les faits se rapportant à des manifestations ne sont compris dans le champ de la loi que s’ils ont une motivation exclusivement politique ».

Si cette proposition de loi passe, elle entrainera la remise totale de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, ainsi que la disparition de toutes les déchéances, exclusions, incapacités et privations de droits attachées à la peine. Au sens de l’article 3 de la loi n°2024-09 Du 13 mars 2024, l’amnistie ne préjudicie ni aux droits des tiers ni aux droits des victimes à une réparation. Toujours selon les contenu de cette loi, «la contrainte par corps ne peut être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l’amnistie, si ce n’est à la requête des victimes de l’infraction ou de leurs ayants-droit».

Quoiqu’il en soit, Pastef joue contre son camp. En tergiversant, Ousmane Sonko et ses partisans ont donné à leurs adversaires de quoi leur tirer dessus. Selon Thierno Alassane Sall, cette interprétation vise à protéger ceux qui ont commis des crimes et délits lors de la période pré-électorale car ils ne seront pas inquiétés si jamais ils arrivent à prouver qu’ils ont commis ces actes par motivation politique.

«Plus concrètement, et à titre d’exemple, si les personnes qui ont commis l’incendie criminel du “Bus de Yarakh” arrivent à prouver qu’elles étaient animées d’intentions politiques (bloquer le pays pour obtenir la libération de leurs camarades) et qu’elles appartenaient à un parti politique, rien ne devrait les empêcher de bénéficier de cette interprétation. Ensuite, l’interprétation proposée vient paradoxalement obscurcir la loi d’amnistie, qui est suffisamment claire», a-t-il expliqué.

«Ce n’est ni plus ni moins que l’aveu des crimes et délits commis par certains membres de Pastef», dira Oumar Youm. «Ce texte soulève des problèmes de fond pour nous, citoyens sénégalais : Primo, comment peut-on scier la branche sur laquelle on est assis ? Aveuglés par la vengeance, certains semblent oublier que nous devons protéger le caractère républicain de nos FDS. Secundo, le cadre juridique et réglementaire doit rester impersonnel et intemporel. Il ne peut être taillé sur mesure pour servir des intérêts personnels ou régler des comptes. Ce texte crée un précédent dangereux. Quel gâchis pour le Pastef qui avait été si bien porté au pouvoir ! », a réagi Zahra Iyane Thiam.

Pastef est en train de faire le contraire de ce qu’il avait promis aux martyrs. Pour éviter de se mettre à dos les patriotes, Ousmane Sonko et Cie devraient commencer à trouver la bonne solution pour l’abrogation de la loi d’amnistie. Les pastéfiens doivent tout faire pour que leur loi réponde aux questions soulevées par Enquête : Est-ce que les crimes de sang sont concernés ou pas ? Est-ce que le manifestant qui a mis le feu à un bus et a provoqué la mort d’hommes ou de femmes peut bénéficier de l’amnistie ? Dans quelle mesure le policier ou gendarme qui tue une personne sur le théâtre des opérations est couvert par l’amnistie ?

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn