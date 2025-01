Accident mortel sur l’autoroute Ila Touba : La réaction du ministre des transports

Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens du Sénégal s’est exprimé sur l’accident mortel survenu ce mardi. Dans ce sens, Yankhoba Diémé rappelle aux conducteurs l’obligation de respecter strictement les dispositions du Code de la route et invite tous les usagers à plus de vigilance et de responsabilité. Mieux, il a instruit ses services à intensifier les campagnes de prévention et de sensibilisation à la sécurité routière.

« Ce 28 janvier 2025, vers 6 h 50, s’est produit un accident mortel sur l’autoroute Ila Touba, dans le sens Touba – Dakar, à hauteur du village de Réfane. Un minibus de transport de type minicar Toyota Hiace a violemment percuté un autre véhicule de type camionnette de transport de marchandises en panne, stationné sur la bande d’arrêt d’urgence, provoquant d’importants dégâts matériels et des victimes parmi les passagers du minibus », a-t-il signalé.

L’autorité indique que la camionnette, en panne et correctement signalée, selon les premières constatations, était immobilisée sur la bande d’arrêt d’urgence, au moment de l’impact. Ainsi, le minibus, transportant des voyageurs, a dévié de sa trajectoire, entraînant un choc violent. « Les services de secours ont été dépêchés sur place, immédiatement après avoir reçu l’alerte. Malheureusement, le bilan provisoire de l’accident fait état de 12 morts. Les blessés sont pris en charge au niveau des différents hôpitaux de la région. Toutefois, au vu de la violence du choc et des premiers éléments recueillis sur place, l’excès de vitesse manifeste et la somnolence pourraient être à l’origine de cet accident », a renseigné le ministre.

Le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens (MITTA) présente ses sincères condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. « Cet accident dû au non-respect du Code de la route et des règles élémentaires de conduite vient confirmer le facteur humain comme principale cause d’accidents », a-t-il laissé entendre.