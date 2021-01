Un accident de la circulation s’est produit ce lundi entre 14h et 15h sur l’autoroute Seydina Limamou Laye à Hauteur de l’école Seyda Mariama Niass. Selon Seneweb, le bilan est d’un mort et un blessé grave. Un véhicule particulier de type 205 ‘’clando’’ a foncé droit sur deux jeunes en Jakarta, l’un est mort sur le coup et l’autre blessé avec 3 fractures.