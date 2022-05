Accords signés : And Gueusseum met définitivement fin aux grèves

L’ASAS AND GUEUSSEUM se réjouit de la mémorable signature du protocole d’accords sanctionnant les négociations avec le Gouvernement sur les points à incidence financière de sa plate-forme revendicative minimale octroyant aux agents du secteur public de la Santé et de l’Action Sociale les indemnités les plus substantielles depuis l’indépendance du Sénégal et félicite tous les membres du Gouvernement et du Haut Conseil du Dialogue social ainsi que toutes et tous ceux qui dans l’ombre se sont investis pour l’atteinte de ce fabuleux résultat inédit parce que sans précédent.

La suffisante satisfaction d’une augmentation indemnitaire à des travailleurs étant relative compte tenu de chaque période et des besoins incommensurables, AND GUEUSSEUM mesurant à leur juste valeur la délicatesse et l’ampleur des acquis dans un contexte de morosité économique interne et un environnement international factuel complexe, salue les efforts fournis dans la satisfaction des revendications et adresse une deuxième motion de remerciements à Monsieur le Président de la République après celle faisant suite à l’attribution de l’assiette foncière de 104 ha à Daga Kholpa gracieusement offerte aux acquéreurs de propriété du Programme de logements sociaux SUTSAS/NAMORA.

Le Directoire, considérant la signature du protocole d’accords du 25 avril 2022 entre l’ASAS et le Ministre de la Santé et de l’Action sociale d’une part et d’autre part les accords historiques sur le système de rémunération des agents de la Santé et de l’Action sociale, constate pour s’en glorifier que l’objectif est largement atteint. Par conséquent, les plans d’actions n’ont plus d’objet au regard de la loi. Et, inéluctablement, cela met fin aux mots d’ordre de grève, de boycott des rencontres et de la rétention de l’information sanitaire et sociale.

C’est pourquoi le Directoire National après avoir félicité et remercié tous les camarades Gueusseumeurs pour le succès obtenu, demande aux Présidents d’Assemblées générales de Région d’organiser la restitution des données sanitaires et sociales dans un délai de 15 jours à compter du vendredi 13 mai 2022.

Par ailleurs AND GUEUSSEM prend acte du délibéré du tribunal de Louga ayant permis à nos camarades Sages-femmes de recouvrer la liberté et remercie tous les camarades de leur mobilisation et détermination sans faille dans la solidarité et la discipline.

Enfin les actions de soutien aux camarades de Matam, de Touba de Mbour et de Kaolack vont s’intensifier pour la justice et l’équité.

Fait à Dakar, le 12 mai 2022.