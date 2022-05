Le mouvement d’Abdoulaye Mamadou Guissé sert une sommationà Yewwi Askan Wi

Une sommation interpellative a été envoyée à la coalition Yewwi Askan Wi par le Mouvement Culturel pour le Salut au Sénégal (MCSS) du chanteur Idrissa Diop et de Abdoulaye Mamadou Guissé.

Le parti qui avait rejoint la coalition Yewwi Askan wi reproche un manque de transparence dans la gestion des fonds collecté pour les besoins des élections locales et souhaite voir les justificatifs des dépenses faites.

Voici la sommation qui a été servie à Yewwi :

SOMMATION INTERPELLATIVE

A la requête du parti politique Mouvement Culturel pour le Salut au Sénégal dit MCSS, poursuites et diligences de ses représentants légaux Monsieur Abdoulaye Mamadou GUISSE , son Président et Monsieur Idrissa DIOP, son Vice-Président, en leurs bureaux sis au siège dudit parti à Pikine Rue 10, villa n° 8413 à Dakar mais élisant domicile en sa propre demeure ; J’ai,

FAIT SOMMATION A :

La coalition YEWWI ASKANWI prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis à Dakar où étant et parlant à :

Qu’elle ne saurait ignorer ni disconvenir que le parti politique requérant était membre de la coalition YEWWI ASKANWI lors des élections locales du 23 janvier 2022 ;

Que pour les besoins de la campagne électorale, beaucoup d’argent a été collecté et provenant des membres et sympathisants et des cotisations des membres signataires de la charte YEWWI ASKANWI et servant de fonds de compagne et de paiement de la caution au niveau de la Caisse de Dépôt et des Consignations ;

Que le parti requérant a contribué financièrement à la constitution de ce fonds de compagne ;

Que cependant, le requérant a constaté pour le déplorer, une absence totale de transparence dans l’utilisation des fonds collectés ;

Que pis encore, le requérant n’a pas bénéficié de ces fonds au cours de la campagne en violation de ses droits résultant de la charte fondatrice de la coalition YEWWI ASKANWI ;

Qu’elle est donc invitée à justifier de l’utilisation qui a été faite de ces fonds notamment ceux remis par le requérant au titre de sa contribution ;

