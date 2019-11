Accusé d’escroqueries foncières : Homère se lave à grande eau…

Le Président du conseil d’administration (Pca) de Petrosen et beau-père de Macky Sall se désole que son nom soit mêlé dans des affaires d’escroquerie foncière impliquant la société Seti. Homère Seck, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a tenu à apporter quelques précisions, dans le journal Libération.

« Je ne suis mêlé ni de près, ni de loin mêlé à cette affaire. D’abord, il faut préciser que je n’ai jamais rencontré une seule des victimes et je n’en connais aucune. Ensuite en ce qui concerne la Société d’études, de travaux et d’ingénierie (Seti), c’est moi même que l’ai créée en 2003 pour faire des logements sociaux.

En 2012, le sieur Abdoulaye Sambe m’a rejoint en intégrant le capital. Nous nous sommes partagés le capital 50/50 avec la fonction de directeur général de Seti pour le sieur Samb. A partir de cet instant, je me suis éloigné de la Seti. Abdoulaye Sambe, à mon insu, a changé les statuts de la société qu’il a transformé en Société anonyme (Sa) Abdoulaye Sambe a fait dans du faux pour s’accaparer entièrement de la Seti. Il a intégré la dimension foncière en allant contracter avec la famille Dame Mbengue, dont je ne connais aucun membre, ni jamais en ai rencontré. Enfin, aucune victime n’a affirmé m’avoir directement contacté, ni versé de l’argent. Et il est important de souligner que la plainte des victimes a été faite contre le sieur Abdoulaye Sambe avec qui je n’ai plus de relation de collaboration depuis fort longtemps. C’est ce qui explique que lors de l’enquête de la Dic et de l’arrestation de Abdoulaye Sambe, je n’ai jamais été entendu par les enquêteurs. Et je réitère que je ne suis mêlé ni de près, ni de loin à cette affaire. En conclusion, afin que nul n’en ignore, je me désolidarise entièrement du sieur Sambe qui du fait de ses agissements et initiatives personnelles et solitaires est aujourd’hui poursuivi par ses victimes ».