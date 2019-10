Malgré le pouvoir qui l’accuse d’avoir trempé dans l’affaire des 94 milliards et l’opposition qui se démarque de ses positions trop radicales, le leader des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), Ousmane Sonko s’en fout de tout cela et regarde ailleurs…Vers sa tournée africaine pour rencontrer des opposants radicaux de sa trame. Ousmane Sonko se rendra à Bamako en novembre prochain et envisage d’aller en tournée à travers le continent africain, d’après le magazine «Jeune Afrique». En effet, avant d’aller à Niamey en décembre assister au congrès du MPN-Kiishin Kassa, qui investira Ibrahim Yacouba candidat radical à la présidentielle de 2020, Ousmane Sonko ira à Bamako en novembre. Invité par la communauté sénégalaise du Mali, l’opposant prépare une rencontre avec le député radical malien Oumar Mariko. Apprécié au sein de la diaspora sénégalaise, le leader de Pastef-Les Patriotes compte effectuer une tournée sur le continent pour aller à la rencontre des hommes politiques qui défendent les mêmes causes.