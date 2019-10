Sonko ne veut rien entendre et attend le…juge

Les propos de Sonko sur le compte-rendu de la commission d’enquête parlementaire…

Après lecture des conclusions de la « Commission d’enquête parlementaire », je suis l’homme le plus comblé sur terre. La nullité et l’ignorance exposées au fil des pages m’ont conforté dans mes convictions. En voulant agir contre moi, cette commission politique n’a fait que confirmer, totalement, mes accusations d’escroquerie, faux et concussion sur des deniers publics portant sur un montant de 94 milliards. Ils nous facilitent la tâche, en révélant même des détails que nous n’avions pas.

En voulant aboutir inexorablement à des conclusions contraires aux faits exposés, uniquement dans le but d’absoudre leur camarade Mamour Diallo et jeter le discrédit sur leur bête noire qu’est votre serviteur, ils sont allés à l’encontre de la loi. En définitive, les membres de cette commission doivent être poursuivis pour tentative de blanchiment d’escroquerie et de faux.

Place au juge maintenant !

Vive le Sénégal !

Ousmane Sonko