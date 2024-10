Adam Gaye ‘gifle’ Sonko : « tu es dénudé, tu es démasqué »

Les fonds fuguent, Pastef se meurt…

Poussivement, les fonds ont refusé de venir dans la cagnotte électoraliste lancée par Ousmane Sonko, hier. Moins de 100 millions cfa. Ils disent en avoir récolté 500 -un gros mensonge !

Les fonds publics des élites nommées, qui occupent des postes d’Etat, l’ont plutôt abondée. Le peuple financier a fermé sa tirelire. Qui est bête ?

Le temps où, tel un puissant aimant, le parti Pastef libérait les bourses au moindre claquement de doigt vers ce qui était alors sa masse électorale, cet instant magique est révolu.

Les foules réunies à coups de dernières…subventions avant les coups de massue de l’ajustement structurel en téléchargement n’ont trompé personne parmi celles et ceux qui ont été convoyé.e.s par des incitations financières au Dakar Arena.

C’était en réalité la fête avant la débandade !

Et, sur les plateformes digitales, en particulier depuis une Diaspora revenue de ses illusions, énervée par ce projet mensonger et déçue par ces personnes qui dirigent dans une incompétence totale le Pastef, n’hésitant pas à piquer dans la caisse, et, désormais, ne croyant plus aux fadaises de Mousselmi, paon déplumé, le refus de mettre la main à la pâte ou à la poche fut le mot d’ordre implicitement appliqué.

Personne n’est dupe : le rendez-vous d’hier fut pour Pastef une entreprise pour se donner du moral. Avant le naufrage ! Le temps du sauve-qui-peut a sonné.

En quittant la triste messe, la question qui taraudait les esprits fut celle de savoir pourquoi vouloir fêter quand le pays entier souffre de mille maux et malheurs, du Fouladou au Fouta ?

Et les plus futé.e.s se disaient que ce rendez-vous électoraliste n’était rien d’autre qu’un moment de blanchiment des crimes financiers que le pouvoir ripoux de Pastef tente de faire avaler à un peuple moins crédule que jamais.

Ousmane Sonko, tes micmacs sont passés de mode : on te sait désormais tel qu’en toi-même, manœuvrier, magouilleur, méchant et manipulateur. Tu es un danger pour le pays. Le peuple ne boit plus tes blablas projettistes. Il scrute les étapes du plan democraticide et nationicide, de criminalisation que tu ourdis en jouant des mots patriotiques sans y croire quoi que ce soit.

Tu es dénudé !

Sonko, tu es démasqué !

Le pays est décidément tanné des Sonkoneries…sans fin.

Source Adama Gaye