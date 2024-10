Démission : Abdoulaye Bibi Baldé tourne le dos à Macky Sall

C’est à travers un communiqué que Abdoulaye Bibi Baldé a acté son départ au parti APR du président Macky Sall

Voici la lettre de démission

Chers militants et militantes,

Chers concitoyens,

Je m’adresse à vous aujourd’hui avec un sentiment mêlé de gravité et de soulagement, pour vous annoncer ma décision de recouvrer et de reprendre ma liberté en suspendant toutes mes activités et en démissionnant de toutes mes fonctions au sein de l’Alliance Pour la République (APR).

Depuis mon engagement au sein du parti, j’ai toujours eu à cœur de servir les idéaux et les valeurs qui m’animent. Durant ces années, nous avons mené des combats politiques, partagé des victoires et œuvré ensemble pour le développement de notre cher pays. Cependant, il arrive des moments dans la vie d’un homme où des choix difficiles s’imposent pour rester fidèle à ses principes.

Je crois fermement que la politique est avant tout un engagement moral, une voie qui exige transparence, loyauté et respect mutuel. Aujourd’hui, je fais le choix de recouvrer ma liberté politique, liberté de ton de penser et d’actions, celle qui me permet d’agir en toute conscience pour défendre les intérêts de mes concitoyens, sans contrainte partisane ni pression d’appareils.

Cette décision, profondément murie, est le fruit d’un long processus de réflexion personnelle. Elle ne remet en rien en cause mon intérêt pour la politique ni ma volonté de poursuivre mon action pour le bien-être de nos populations, encore moins mon amour profond pour le Sénégal. Elle marque simplement la fin d’une étape de mon engagement politique au sein de l’APR.

Tirant toutes les conséquences de ce cheminement, j’ai décidé, avec des amis, des cadres, des élus et compagnons de partout dans le Sénégal et de mon Fouladou natal de créer un espace où nous retrouvons des valeurs qui résonnent avec nos convictions et que nous croyons être les meilleures pour l’avenir de notre nation.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au Président Macky SALL et envers celles et ceux qui m’ont soutenu tout au long de ce parcours. Je resterai toujours à leurs côtés, dans la mesure de mes capacités, pour défendre les valeurs qui nous sont chères et pour œuvrer au développement de notre pays.

Je me retire aujourd’hui de l’APR, mais je garde intact mon engagement politique et citoyen, toujours prêt à relever les défis de demain.

Je vous remercie pour votre compréhension et votre soutien dans ce nouveau chapitre de mon engagement.

Avec mes salutations les plus distinguées,

𝐀𝐛𝐝𝐨𝐮𝐥𝐚𝐲𝐞 𝐁𝐀𝐋𝐃𝐄 𝐝𝐢𝐭 𝐁𝐢𝐛𝐢