Adama Gaye : « Abdou Karim Fofana a ridiculisé le Sénégal »

Le raté de Fofana à TV5…Par Adama Gaye

En plus de 40 ans de pratique du journalisme dans les médias les plus sérieux et malgré mes cours dans les écoles de journalisme et communication les plus prestigieuses qui soient, je n’ai jamais entendu ni lu nulle part le concept « démarquer l’information » qu’évoque hier sur TV5 Abdou Karim Fofana.

C’est encore sans doute une invention sortie de ses fertiles et menteurs neurones de roublard, truand, escroc et pilleur de pays.

Cette formule n’existe dans aucun jargon ni de journalisme ni de communication sous quelque langue. C’est du charabia, signé Fof!

Quel fieffé affabulateur, faussaire…qui n’a pu accrocher que l’inculte Macky Sall tellement facile à impressionner que la horde de blablateurs autour de lui, aussi nuls, en a fait son sport favori.

Résumons, pour dire, en un mot, que Fofana a raté une occasion de la boucler.

En montant au créneau, il a étalé ses limites et ridiculisé le Sénégal.

Un patron de TV5 m’avait alerté sur son zèle à vouloir répondre coûte que coûte à la journaliste qui avait affirmé, arguments à l’appui, que les 45 milliards de francs d’armes commandées mais non entièrement livrées (surtout que certaines sont obsolescentes depuis 2008), relevaient d’une vaste entreprise de dissipation de nos deniers publics.

Fofana a enfoncé le régime crapuleux de Macky Sall.

Jusqu’au bout la chute sera vertigineuse, et de plus en plus faite sur un fil rempli d’épines.

Le Sénégal, m’a dit hier un compatriote de la région de Touba, ne se soucie même plus de l’élection de 2024 mais de la manière de se débarrasser vite, par tous les moyens, de Macky Sall. En clair, doyal naniou seuk.

Ce ne sont surtout pas des prestations télévisées à TV5, CBS, BBC, France24, CNN, Aljazeera ou ailleurs qui sauveront ce régime, Fofana le savais tu?

En mélangeant les pédales de bout en bout de cette interview entrée dans le Guinness Book des records de la médiocrité, tu as été minable. Comme d’hab.

On fait quoi de cet autoproclamé fils du défunt Ministre Abdoulaye Fofana?

Xana, en plus de douter de cet autre bobard, le jeter au diable, en se pinçant le nez, dans la poubelle des détritus APR et Mackyens!

Adama Gaye