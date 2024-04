Adama Gaye : « Bravo au Président Diomaye…d’avoir osé poser de tels actes »

Les récentes nominations de personnalités telles que Waly Bodian, Pape Alé Niang, Jamila Diallo et Fadilou envoient des signaux forts d’une rupture attendue, saluée par le journaliste Adama Gaye. Ces nominations marquent un tournant dans la gouvernance, tout comme les limogeages mérités de figures controversées telles que Racine Talla, le général Moussa Fall et Mountaga Sy.

« Waly Bodian, Pape Ale, Jamila Diallo, Fadilou et d’autres nominations disruptives. Je les salue. Elles envoient les signaux forts d’une rupture que je n’ai eu de cesse d’appeler de mes vœux. Comme le font les limogeages mérités, prélude à des audits et punitions, de racailles telles Racine Talla, « général » Moussa Fall, Moutaga Sy. Bravo au Président Diomaye et à son PM, Sonko, d’avoir osé poser de tels actes.

Je veux témoigner qu’avant hier, j’ai déjeuné avec l’un des promus (qui se reconnaitra et que je felicite) dans le même restaurant où j’étais avec ma fille. Sa politesse, sa courtoisie, son expertise que j’ai sentie, et nos échanges civilisés furent plus doux que le pourtant délicieux riz blanc au poisson que j’y avais mangé ce jour là. Bon vent et que le renouveau se déploie », a réagi Adama Gaye repris par Senego.