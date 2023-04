Adama Gaye : « Derrière Macky, les ombres des vautours planent »

Sénégal : une démocratie à sens unique (Par Adama Gaye)

Tous les signes se mettent en place d’une fraude, pire, d’une magouille sans précédent pour priver le peuple du Sénégal de tout ce qu’il pouvait encore escompter des fruits de son plus grand patrimoine immatériel -sa démocratie.

Ouvrons grands les yeux. Il y a d’abord cette stratégie cyniquement déployée par Macky Sall avec l’aide d’une justice couchée, qui condame à tort et à travers, quiconque peut se poser en obstacle sur le chemin de sa candidature illégale afin qu’il puisse avancer en roue libre, dans la voie de son assassinat final de notre jeu politique pour en faire un JE personnel.

La démocratie pluraliste s’éteint ainsi à petit feu, comme si elle était progressivement vidée de son sang, devenant flasque et promise à une mort honteuse sous le genou du tyran.

Plus létale que la démocratie monocratique, celle, à sens unique, que nous voyons se mettre en place résulte donc d’une méthodique approche pour éliminer les adversaires politiques que la constitution autorise à se mettre en lice pour aller à la course d’un pouvoir sensé être vacant lors de la future présidentielle puisque le sortant, Macky, ne doit pas y participer.

Les juges ne sont pas les seuls à jouer la carte de l’avènement de cette démocratie plus que censitaire mais unidirectionnelle. A leurs décisions judiciaires plus que prévisibles, toutes tournées vers l’éviction des forces socio-politiques susceptibles de peser dans la compétition contre Macky Sall s’ajoutent donc les menées des détenteurs de la violence, devenue illégitime, de l’Etat. Sans la liberté d’aller et de venir dans le pays encore moins de pouvoir s’exprimer sans être arrêté manu-militari, voire molesté ou même « disparu », par les forces dites de défense et sécurité, qui peut penser possible le déploiement de la démocratie Sénégalaise naguère connue pour sa vivacité mais maintenant étranglée ?

L’ombre de la terreur, de la mort et des milices créées pour interdire le jeu démocratique libre, afin de réserver tout l’espace à celui qui, en principe, n’a plus le droit d’en être, voilà le projet Mackyen.

Ce n’est pas seulement une volonté d’éliminer ses opposant.e.s légitimes qui est l’enjeu.

Comme pour la justice dont le glaive ne s’abat que sur ses critiques et compétiteurs, contraints de s’exiler, comme c’est mon cas, ou de se retrouver en taule, comme c’est le cas de centaines de nos compatriotes illégalement capturés, pris en otages, ou placés sous une épée de Damoclès pour les jeter en prison à la moindre incartade ou écart, la politique n’a plus le sens qui était sa mission première: un jeu à la loyale.

Dans la République dévoyée sous Macky, on peut, dès lors, voir l’autre face que son emprise sur les règles détournées du processus permettent.

Prenons l’exemple des acteurs civiles, d’une vilénie indicible, si vils, qui ont re-surgi, ces jours-ci. Ce sont les habituels comploteurs dont le rôle est de voler au secours de Macky Sall quand il sent le roussi.

Qui n’a pas noté les mines patibulaires, sur fond d’images noircies comme pour les rendre invisibles, et dont la plus reconnaissable est celle de Moundiaye Cissé, revenues en trombe pour participer à leurs manœuvres classiques de validation des fraudes de Macky Sall.

D’Elimane Haby Kâne, le polygame, qui a pris des positions douteuses au profit de ce dernier jusqu’à Mazide Ndiaye, celui qui vit des retombées de la consultance démocratique frauduleuse, y compris le Gradel, rémanence d’une gauche pourrie, les dealers sont de retour.

Sous le parapluie d’une entité dénommée Coscoe -collectif des organisations de la société civile pour les élections, ne sont réunis que les habituels comploteurs au service des causes antinationales, vendus à Macky Sall et qui ont pour mission de légitimer, via son financement, ses projets de fraudes électorales…

Pour ma part, je le dis à haute et intelligible voix: ils ne me représentent pas. Je les prends comme un grave danger, danger mortel, sur la démocratie Sénégalaise. Ce sont des pions et espions de Macky Sall.

La communauté internationale autant que nationale est avertie voilà le risque qui finira par faire imploser ce pays.

Dans la stratégie d’une démocratie à sens unique, Macky Sall utilise aussi les forces qui lui sont favorables ou qui entrent dans ses plans de dévolution Medvedevienne du pouvoir.

C’est ainsi qu’il permet complaisamment à un Ahmed Khalifa Niasse de tester une…candidature de remplacement de Macky par celle de son épouse, Marième, sans aucune honte de tenter une telle folie sur un peuple qui s’imaginait être le dépositaire d’une démocratie mature.

C’est un Bécaye Mbaye qui, sans autre forme de procès, exige que le micro d’un intervenant à son émission de télévision soit fermé parce qu’il dénonce les pratiques illégitimes contre les citoyens du pays hostiles au régime en place.

C’est la voie royale, jusque dans les crimes financiers, qu’il couvre, sans intervention du procureur de la République, malgré les appels en ce sens de nos partenaires techniques et financiers, qui s’offre aux politiques et affairistes tant qu’ils participent de la cohue en sa faveur ou en celle de ses gens.

L’Etat n’est pas laissé en rade. Les conseils de ministres décentralisés sont devenus des moyens de mener une campagne électorale déguisée pour le sortant sans risque ni péril tandis que les médias publics, pravdaisés, chantent à tue tête ses louanges.

Les financements publics, par le budget ou l’aide internationale, surtout orientés vers les femmes, qu’il veut privatiser à son compte, sont utilisés pour les corrompre à tout va, dans une logique qui ne se soucie pas des conséquences négatives qui en résultent, en particulier de créer ainsi les bases d’une césure sociale sans précédent dont l’imminente explosion des ménages et des liens sociaux sont les plus graves.

De la Diaspora où des acteurs caporalisés, dont certains se disent ex-gauchistes et même des universitaires de renom (voyez des dynamiques corrompues structurées au Canada, entre Aziz Salmone Fall et Cheikh Faye sans être exhaustif), à l’Administration devenue ethnique, pularisée pour être plus précis, et à la presse internationale, achetée rubis sur l’ongle sur les deniers de la nation, de New African des Yedder à Jeune Afrique des Ben Yahmed, mais aussi les pions au sein de TV5, surtout Sénégalais, ou de France 24, franchouillards corrompus, la démarche est la même. Qui vise à empêcher que la volonté massive du peuple sénégalais de renouveler son leadership ne soit entendue l’an prochain…

Sur ce terreau, ratissé pour ne laisser place qu’au seul jeu permis dans la nation, on voit aussi apparaître les tronches alternatives que Macky Sall a laissé labourer le terrain électoral depuis des mois, sans obstacles.

La stratégie est clinique. Outre le filtrage des candidatures, en supprimant celles qui ne lui plaisent pas, il s’agit de parer à toute mauvaise surprise du Conseil constitutionnel qui, pour une fois, pourrait étonner son monde en disant le droit, à savoir refuser la candidature d’un Macky qui se sait déjà promis à un tel revers…

L’exemple le plus frappant est celui d’un Aliou Sall, l’individu qui est entré dans l’histoire négativement pour être le voleur des milliers de nos milliards de francs à travers le méga-crime Petrotim. Il tente un retour en zone en se cachant derrière le mouvement RENFORDS (réseau national des forces démocratiques du Sénégal): sa silhouette rondouillarde ne parvient pas être masquée par ses hommes-liges, en particulier par celle du risible et ondoyant Pierre Ahmet Bâ, agissant par et pour son compte pour lui déblayer le terrain afin qu’il insulte encore le peuple du Sénégal en se posant en candidat à la candidature.

Nul n’est dupe: les manœuvres de Macky Sall et celles de ses comparses qui ont pillé la nation, peu importent leurs détours, sont destinées à imposer au peuple du Sénégal cette démocratie à sens unique qui sonnera le glas du long rêve de notre peuple d’être nourri par son ambition de liberté et de transparence démocratique.

Derrière Macky, les ombres des vautours planent. Nul ne peut plus faire semblant qu’ils ne portent pas avec lui le manteau de la mort de notre démocratie pluraliste bâtie aux forceps, au prix de sacrifices dont les plus glaçants sont les corps des cadavres sur sa construction au fil des ans, depuis la nuit des temps.

J’invite les Sénégalaises et les Sénégalais, la communauté internationale, à déconstruire la fraude massive contre l’un des rares grands projets démocratiques africains.

Adama Gaye