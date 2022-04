Adama Gaye lynché par les partisans de Khalifa Sall

Adama Gaye (à gauche) et Khalifa Sall (à droite)

Oui Adama, vous n’êtes pas KHALIFA.

Pas de similitudes, ni sur le parcours, encore moins sur la personne bien que le mérite de l’insolence qui frise la méchanceté envers votre ancien ami et frère devenu président puisse vous être décerné.

Non Adama, vous n’êtes pas KHALIFA,

Bien qu’il soit parmi ceux qui ont participé de fort belles manières aux succès de votre ami président, lui n’a jamais pestiféré, insulté ou protesté contre la réussite que Dieu a bien voulu accorder à un de ses créatures qui plus est un de vos amis et que vous n’avez jamais digéré. Peut-être pensiez-vous être à sa place…peut être.

KHALIFA n’a jamais essayé de tirer profit d’une quelconque situation encore moins d’une coalition, il ne l’a pas fait en prison pourquoi vouloir le faire maintenant ?

Non Adama, vous n’êtes pas KHALIFA

Non Adama le nom de KHALIFA n’est pas souillé, son honneur encore moins et votre plume aigri ne saurait se charger de cette salle mission. KHALIFA n’a rien à laver, même les plus dupes d’entre les sénégalais savent qu’il a était victime d’un complot politique visant à l’écarter d’une présidentielle qu’il pouvait certainement gagner.

Non, KHALIFA n’a pas besoin de Yewwi askan wi pour être le KALIF de l’opposition. Son parcours, son expérience sa sagesse et sa générosité l’ont consacré Président de la Conférence des Leaders de Yewwi askan wi.

Et oui vous avez raison, on ne peut pas assimiler votre situation d’ancien ami qui ne supporte pas la réussite de son ami avec celle d’un KHALIFA au parcours exceptionnel qui refusa de divulguer des noms et toutes compromissions politiciennes.

Votre défi personnel Adama est d’accepter la volonté divine. Oui Adama, Macky Sall votre ami aux parcours scolaire et professionnel moins élogieux que le vôtre est aujourd’hui le Président du Sénégal depuis 2012.

Et oui Adama, KHALIFA « du sa mass » « du sa mapandoo »

Wa salam

khalifa si xol

Diouf Mamadou

mamadoudiouf52@yahoo.fr