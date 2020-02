Adji Diarra Mergane Kanouté : « Le souhait du Président serait le rapatriement dans l’immédiat des étudiants mais devant l’impossible nul n’est tenu »

Le Président Macky Sall est un militant de la gouvernance sobre et vertueuse. Dès

son avènement à la tête du pays, il a fait de la gestion des deniers publics une de

ses plus grandes priorités.

Avec lui, il y a eu 7 mesures fortes et parmi les 7 mesures qui ont changé le Sénégal

en matière de bonne gouvernance, il y a le code de transparence dans la gestion des

finances publiques, la réforme de la cour des comptes, la création de l’office

nationale de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), la décentralisation des

décisions à travers l’acte 3, la déclaration de patrimoine pour les détenteurs de

l’autorité publiques, la réforme de l’organisation judiciaire et encore l’adhésion du

Sénégal à l’initiative pour la transparence dans les industries extractives.

Gestion des étudiants en Chine

Il faut saluer la maturité des Sénégalaises et des Sénégalais face à la situation et

magnifier l’attitude responsable du chef de l’Etat, le Président Macky Sall.

L’Etat sénégalais est en train de consentir des efforts considérables pour une prise

en charge correcte de nos compatriotes résidant en chine.

Le souhait du Président serait le rapatriement dans l’immédiat des étudiants mais

devant l’impossible nul n’est tenu. En parlant de moyens, l’Etat sénégalais fait

allusion à la logistique sophistiquée dont le Sénégal ne dispose pas encore.

Il faut des avions spéciaux et des équipements adéquats pour le rapatriement, la

mise en quarantaine…

L’Etat sénégalais travaille sans relâche à trouver la solution la meilleure. Vous avez

bien entendu le secrétaire d’Etat aux Sénégalais de l’extérieur, Moïse Diégane Sarr,

confirmer que le Sénégal travaille de concert avec les autorités chinoises pour que

les étudiants sénégalais établis à Wuhan, ville du centre de la Chine et foyer de

l’épidémie du coronavirus, puissent bénéficier d’une assistance et d’un

accompagnement convenables.

Nous invitons solennellement les parents à la sérénité mais également à continuer à

croire au tout puissant.

Rapports des structures de contrôle

Le chef de l’Etat l’a dit et répété ; il ne protégera personne car il est investi

doublement de la confiance du peuple Sénégalais. Il été élu et réélu par le peuple

sénégalais sur la base d’un contrat de confiance. Donc, il ne sert à rien de s’y

attarder. Car, la mise en place, par le chef de l’Etat, de ces instruments de contrôle

de la gestion des affaires publiques est marque de transparence.

Adji Diarra Mergane Kanouté

Présidente de l’Union pour le Développement du Sénégal

Vice-coordinatrice de Macky 2012

Première vice-coordinatrice des femmes de Benno bokk yakaar

Le 07 février 2020