Adji Mbergane Kanouté lorgne le fauteuil de Mariama Sarr

Adji Mbergane Kanouté, députée de la majorité parlementaire, a indiqué qu’elle n’écartait pas une candidature de sa part aux prochaines locales de 2022. Le Leader de l’Union pour le développement du Sénégal/Authentique (Uds/A) était dans son fief dans le cadre de la redynamisation et de la remobilisation des troupes.

« Nous allons vers les élections locales, et nous avons donc des ambitions pour notre pays. Chaque responsable dans toutes les régions peut véritablement et légitimement postuler à diriger des collectivités locales. Ici à Kaolack également, nous avons cette ambition d’apporter notre pierre à l’édifice. Nous avons cette ambition de faire de Kaolack une ville neuve, une ville avec un visage nouveau « , a déclaré Adji Mergane Kanouté dans son fief à Kaolack, plus précisément à Bongré, devant ses militants.

Interrogée sur le report des élections locales, elle souligne que c’était une demande de l’opposition dans le cadre du dialogue national. « Elle réclamait en outre un audit du fichier et une évaluation du processus électoral. Au sein de la majorité parlementaire, on a donné suite à cette préoccupation en votant la loi actant ce report », a précisé Adji Mbergane Kanouté, rapportent nos confrères de Seneweb.