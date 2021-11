Affaire Barth et Yewwi : Khalifa Sall bande les muscles

Le rejet des listes de la coalition Yewwi Askan Wi était au cœur du point de presse organisé ce samedi par leaders de cette coalition. Rencontre dans laquelle se trouvait Khalifa Sall. Le patron de Takhawou Dakar est sorti de sa réserve pour défier le régime.

Selon lui, Yewwi Askan Wi va déposer ses listes et rien ne pourra les dévier de leurs objectifs. « Rien ne peut nous dévier de notre objectif de gagner ces élections locales. La bataille vient de démarrer », lance un Khalifa prêt à en découdre. Et Khaf se veut très claire, « c’est peine perdue, toutes ces manigances. Le dépôt des listes est une chose et la campagne, le vote sont également autre chose », rajoute-il.

Il a profité de l’occasion pour revenir sur la convocation de Barthélemy Dias. Et là aussi Khalifa Sall corse son discours et avertit Macky Sall et Cie. « Nous n’accepterons plus que le pouvoir choisisse ses adversaires politiques », prévient-il. Avant de rajouter : « Barthélemy Dias n’est pas seul dans son combat. Il ne sera pas le troisième agneau du sacrifice. »

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru