Affaire Batiplus : Saisie des biens immobiliers de la famille de Rachelle Sleylati

Selon L’Observateur et Les Échos, le magistrat du premier cabinet d’instruction du Tribunal de grande instance de Dakar a mis sous hypothèque conservatoire deux immeubles de la famille Sleylati. Il s’agit d’un terrain de 309 mètre carrés, objet du TF 697/NGA sis à Ngor Almadies et sur lequel André Sleylati dispose d’un droit au bail et un autre terrain bâti de 281 mètres carrés situé au Point E faisant l’objet du TF numéro 17077/DG reporté sur le livre foncier de Grand Dakar sous le numéro 5716/GR appartenant à la mère de Rachelle Sleylati.

L’ordonnance de saisie conservatoire a été rendue par le juge le 18 août dernier. Les immeubles saisis sont situés à Grand-Dakar et Ngor Almadies.

A noter que, Rachelle Sleylati a été placée sous mandat de dépôt le 25 mars dernier.