Affaire Bofa-Bayotte : René Capain Bassène entame une grève de la faim

Considéré comme le cerveau dans l’affaire Bofa-Bayotte, le journaliste René Capain Bassène entame une nouvelle grève de la faim illimitée à partir de ce lundi. C’est, du moins, ce que signale le quotidien Libération dans sa parution de ce lundi. Il exige l’ouverture de son procès.

«J’exige l’ouverture de mon procès. J’ai adressé une correspondance au procureur de la République près le tribunal de Ziguinchor. Mais, ce dernier n’a pas, jusqu’à présent, répondu à ma lettre. Je ne peux plus attendre, car je souffre. Je ne peux plus supporter ma souffrance. Ce sera, cette fois-ci, au prix de ma vie, si on ne me traduit pas à la barre pour me juger», a-t-il menacé.