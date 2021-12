Me Malick SALL Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

Affaire Boffa Bayotte : Le message de Me Malick Sall

Le ministre de la Justice, Me Malick Sall a adressé un message aux personnes détenues dans l’affaire Boffa Bayotte. Ces derniers avaient entamé leur troisième grève de la faim avant d’y mettre fin. Ils réclament la tenue de leur procès.

«Il faut qu’ils comprennent que la Justice fonctionne à son rythme. Que la justice est rendue par des êtres humains comme eux et qui comprennent parfaitement la douleur d’être en prison. Mais que le nécessaire est en train d’être fait pour qu’ils soient jugés le plus rapidement possible.

Donc je leur demande de savoir raison garder et surtout de garder leur santé. Parce qu’ils auront besoin de leur santé et leur famille aura besoin de leur santé et que de toute façon », lance-t-il aux détenus. .