Affaire Boubacar Seye…L’UE apporte des précisions sur les fonds

Alors que la polémique enfle, suite à l’arrestation de Boubacar Seye, président d’Horizon sans frontières (HSF) pour des propos tenus dans le cadre du financement de la lutte contre l’immigration irrégulière, la Délégation de l’Union européenne (UE) à Dakar a sorti un communiqué hier, vendredi 22 janvier, pour informer que 130 milliards de FCFA ont été octroyés au Sénégal, depuis 2016. Le but du financement étant la mise en œuvre de projets de développement pour fixer les jeunes dans le pays.

Ce sont des précisions enveloppées d’un voile diplomatique que l’Union européenne (UE) a servi à la presse sénégalaise dans ce contexte marqué par la détention du président d’Horizon sans frontières (HSF), Boubacar Sèye, pour «diffusion de fausses nouvelles», suite à sa sortie sur la gestion des fonds destinés à la lutte contre l’immigration irrégulière.

A travers un communiqué envoyé aux rédactions, l’UE renseigne qu’«au Sénégal, le fonds fiduciaire d’urgence a permis l’opérationnalisation d’un partenariat à travers 18 programmes, dont 10 nationaux et 8 régionaux pour un montant total de 198 millions d’euros (près de 130 milliards de FCFA)». Dans la note qui nous est parvenue, il est indiqué que l’Union européenne (UE), grâce au Fonds fiduciaire d’urgence (FFU) en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique, soutient le Sénégal, depuis 2016. Le document de poursuivre que «ces fonds sont pour apporter une réponse intégrée et coordonnée aux diverses causes de la migration, des jeunes en particulier».

«La jeunesse et l’emploi des jeunes sont, en effet, au cœur de chacune des actions de l’UE dans le cadre de son partenariat avec le Sénégal», précisent les autorités de l’UE. Avant d’ajouter que le Sénégal fait partie des cibles prioritaires dans la lutte contre le phénomène. «La publication de l’Agenda européen en matière de migration, en 2015, et le nouveau cadre de partenariat avec les pays tiers en matière de migration, de juin 2016, ont permis à l’UE d’engager un dialogue intensifié avec le gouvernement du Sénégal sur les questions liées aux migrations. En juillet 2016, le Sénégal est devenu l’un des 5 pays prioritaires du cadre de partenariat».

