Boubacar Sèye en prison : La diaspora en colère contre Macky Sall

La colère est en train de s’agrandir chez les Sénégalais de la Diaspora contre le régime du Président Macky Sall.

La Diaspora est très en colère contre le régime du Président Macky Sall. L’on sent de plus en plus un régime qui se coupe de son peuple. Au plan national, les Sénégalais sont très mécontents du régime du Président Macky Sall, et cette fois la liste s’allonge avec ceux de la Diaspora. Une Diaspora qui se sent oubliée par le régime. Parfois victimes de toutes sortes de brimades dans leurs pays d’accueil, les Sénégalais de l’Extérieur réclament toujours plus d’assistance de la part des autorités sénégalaises. Ils se disent même à quoi cela sert le poste d’un secrétaire d’Etat chargé des Sénégalais de l’Extérieur, si celui-ci ne semble guère se préoccuper de leurs sorts.

Pire, non seulement le régime ne leur apporte aucune assistance, mais il s’acharne sur un de leurs plus grands défenseurs, le Président de Horizon sans frontières (HSF) Boubacar Sèye, arrêté comme un vulgaire délinquant à l’aéroport international de Blaise Diagne (AIBD) alors qu’il venait de débarquer après un séjour en Espagne. Le seul tort de Boubacar Sèye, c’est de se montrer comme un intrépide défenseur des droits des Sénégalais à l’Extérieur. Boubacar Sèye ne cesse de dénoncer sur les raisons qui conduisent de nombreux jeunes sénégalais à affronter chaque jour la mer en empruntant des pirogues au prix de leur vie, pour se rendre en Europe.

Boubacar Sèye est devenu gênant pour un pouvoir qui ne se soucie guère du sort des Sénégalais de l’Extérieur qui méritent pourtant toute une attention et toutes les considérations grâce à leurs contributions pour un essor de l’économie nationale. Aujourd’hui, toutes les associations d’immigrés sénégalais, des droits de l’homme au Sénégal sont très déçus du Président Macky Sall.

Le secrétaire d’Etat aux Sénégalais de l’Extérieur Moïse Sarr réussit ainsi l’énorme prouesse de liguer toute la diaspora contre Macky Sall, à cause de ses actes maladroits. Au rythme où vont les choses, Macky Sall risque de se retrouver comme le politicien le plus mal aimé dans la diaspora. Tant, nos compatriotes de l’Extérieur se sentent ignorés par le régime. Et ce ne sont pas les raisons qui manquent à cause de Moïse Sarr qui pour couronner le tout veut bâillonner un Sénégalais qui a toujours été aux premières lignes pour défendre le sort des Sénégalais de l’Extérieur.

Ailleurs, Boubacar Sèye aurait reçu toutes sortes de décorations nationales pour son combat sans relâche en portant assistance partout où ils sont les Sénégalais qui se trouvent à l’extérieur et qui ont besoin d’appui. A la place de la reconnaissance nationale, Boubacar Sèye est traité en vulgaire délinquant et jeté en prison. L’on comprend bien la grande déception qui envahit la Diaspora.

La rédaction de Xibaaru