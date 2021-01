Macky a-t-il peur d’un premier ministre ?

Confronté à des difficultés de coordination de l’action gouvernementale, le président Macky veut nommer des délégués interministériels…en lieu et place d’un premier ministre.

Vers la nomination de délégués interministériels : Macky Sall a-t-il peur d’un Premier ministre ?

Le Président de la République Macky Sall a-t-il peur d’un Premier ministre ? Il n’est pas insensé de poser une telle question. Sans crier gare, le Président de la République Macky Sall réélu à la magistrature suprême au terme du scrutin du 25 février 2019, a, à la surprise générale, supprimé le poste de Premier ministre. Une décision du Président de la République dont certains se sont demandés ce qui a pu la motiver.

D’autant que Mohammad Boune Abdallah Dionne, son dernier Premier ministre depuis qu’il est arrivé au pouvoir, lui donnait entière satisfaction. Aux côtés du Président de la République, Mohammad Boune Abdallah Dionne avait réussi à traduire en actes certains grands projets de ce dernier. C’est d’ailleurs, lui qui a réussi à conduire liste de la coalition Benno Bokk Yaakar (BBY) aux élections législatives de 2017, avec le grand succès que tout le monde reconnait. Lors de l’élection présidentielle de 2019, c’est toujours lui qui a coordonné à merveille le directoire de campagne du Président de la République Macky Sall.

Malgré tout, le Président de la République a supprimé le poste de Premier ministre depuis 2019. Confronté à des difficultés de coordination de l’action gouvernementale depuis que le poste a été supprimé, tout le monde s’attendait logiquement à une réhabilitation de la primature avec le remaniement opéré dernièrement. Il n’en est rien. Les mêmes maux, les mêmes effets. Confronté à nouveau à des difficultés de l’action gouvernementale, le Président de la République Macky Sall veut nommer des délégués interministériels.

Le Président de la République Macky Sall aura beau inventer tous les postes, aucun n’aura la carrure de « Premier ministre ». Seulement, il n’a guère le choix. Le retour à la primature est indispensable pour la bonne marche des activités gouvernementales. C’est pourquoi, la question demeure : Macky Sall a-t-il peur d’un Premier ministre ? Tout le monde l’a entendu lors de sa rencontre avec la presse, après son message de nouvel an, dévaloriser la fonction de Premier ministre. Le Président de la République Macky Sall a indiqué qu’un Premier ministre ne dispose d’aucun pouvoir. Comme, c’était ahurissant. Car, voilà une sortie inhabituelle de la part d’un Chef de l’Etat.

Que cache donc le Président de la République Macky Sall pour que du jour au lendemain, il se montre si hostile à la conduite des activités gouvernementales par un Premier ministre ? Si le Président de la République a peur d’un Premier ministre, il y a alors plus simple. Mais qu’il supprime le poste de ministre. Comme ça, il sera Président de la République, Premier ministre et ministre. Et là, il sera plus à l’aise…

