Affaire Branco : Le maire se Sangalkam envoyé en prison

Le maire de Sangalkam est envoyé en prison. Le juge du deuxième cabinet, Mamadou Seck, qui vient d’inculper et de placer Alpha Bocar Khouma sous mandat de dépôt le soupçonne de complicité avec Me Juan Branco, l’avocat franco espagnol de Ousmane Sonko arrêté par Nouakchott et remis à Dakar pour répondre de 8 chefs d’inculpations, rapporte Pressafrik.

Et pourtant, l’avocat français a été remis dans le premier avion après tout juste 48 heures de détention. Depuis lors, une traque a été lancée contre ses souteneurs et tous ceux qui l’avaient aidé pendant “son entrée et son séjour irrégulier au Sénégal.”