Affaire Dembourou Sow : Abdoulaye Khouma accuse Abdoulaye Daouda Diallo d’être l’instigateur…

Abdoulaye Khouma n’a pas aussi fait cadeau à la Mairesse de Kaolack, Madame Mariama Sarr : « Elle doit s’incliner et demander pardon aux kaolackois. Elle n’a rien fait pour la ville qui lui a tout donné. Elle a déçu les Saloum-Saloum. Je dois , moi aussi, demander pardon par ce que j’étais dans son équipe de campagne. Si elle a pu gagner Médina Baye, c’est grâce à mon implication dans sa campagne. J’ai beaucoup fait pour qu’elle remporte les élections. Cela dit, j’ai engagé le combat pour sa destitution de la tête de la Mairie. On ne peut plus attendre la tenue des élections locales pour la faire partir. J’ai lancé, il y’a quelques jours, une pétition pour l’obtention de 6 mille signatures. Il est temps qu’elle parte. Son mandat est arrivé à terme depuis très longtemps. J’ai obtenu pour le moment 3.400 signatures. Il me reste 2600 signatures. Lesquelles signatures seront complétées d’ici une semaine (…) », a fait savoir M.Khouma.