Elections en Guinée : Les Juristes Africains appellent au respect des lois électorales

– fidèle à sa mission de promotion de l’Etat de droit en Afrique ;

– soucieuse du maintien de la paix, de la souveraineté et de la cohésion sociale au sein des Etats africains, indispensables à la mise en œuvre des actions de développement au profit des populations ;

tient à rappeler solennellement,

– d’une part, le respect de la Constitution, des lois électorales ainsi que des principes fondamentaux de l’Etat de droit, notamment, le respect de la souveraineté et l’autodétermination des peuples ;

– et d’autre part l’organisation d’ élections libres et transparentes sous le contrôle de la communauté internationale notamment de la Cedeao et de Union Africaine afin que la Guinée garde sa place dans le concert des démocraties modernes et aussi afin d’éviter Les soulèvements populaires.

L’Association des Juristes Africains,

Vu la situation pre-électorale qui prévaut en Guinée et qui risque d’installer une crise post électorale ; notamment sur la question du fichier électoral.

Vu les efforts consentis par le peuple guinéen pour éviter la crise à refonder les institutions démocratiques.

Vu la nouvelle constitution guinéenne

L’AJA, considérant la nécessité de l’Election a la tête des Etats comme exigence démocratique estime que celle-ci doit être conforme a un processus électoral régulier .

L’Association des Juristes Africains:

1. invite les dirigeants guinéens a organiser la tenue d’’élections régulières libres et transparentes conformément au dispositif juridique mis en place par l’Etat Guinéen et a la Charte africaine de la démocratie des élections et de la Bonne gouvernance adoptée le 30 Janvier 2007.

2. invite la CEDEAO et l’ Union Africaine à accompagner en amont et en aval ,les autorités guinéennes dans la conduite de l’élection présidentielle.

3. estime que, la continuité de l’Etat de droit, la préservation de la paix civile et le respect de la souveraineté populaire à travers le vote régulier, doivent être préservés en toutes circonstances et quelque soit le nombre de mandats.

En outre, l’Association des Juristes Africains appelle les institutions internationales notamment les Nations Unies, l‘Usaid a toujours faire preuve d’initiative et de responsabilité pour préserver la paix en Guinée en tenant compte de l’expression de la volonté du peuple qui constitue le roc sur lequel se fonde la Nation au delà des identités locales, des Ethnies, des clans, ou des familles…

L’Association des Juristes Africains reste vigilante quant au processus électoral en cours en Guinée..

Fait à Dakar le 17 Octobre 2020