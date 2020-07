Affaire des Gazelles : La DDHU dénonce fermement ce braconnage

Depuis quelques jours, le débat d’un scandale concernant la décimation de gazelles Oryx secoue le Sénégal. Dans ce scandale, la personne du ministre de l’Environnement et du Développement durable, M. Abdou Karim Sall est citée pour avoir été le destinataire de ces espèces pour orner son ranch privé. Ces espèces sont protégées par la loi sénégalaise mais également par les conventions internationales telles que la CITES à laquelle le Sénégal est signataire. Mieux, le Sénégal y était bien représenté par le directeur des Eaux et Forêts, Chasse et Conservation des Sols, le Colonel Baïdy Bâ, ancien président de la commission africaine des Forêts et de la Faune sauvage, et ancien vice-président du comité mondial.

La Déclaration Universelle des Droits de l’Humanité (DDHU), par la voix de son Ambassadeur Officiel au Sénégal, M. El Hadji Cheikh Anta SECK, dénonce fermement le braconnage dont ces animaux ont fait l’objet par celui qui devait être au premier rang de leur protection.

Après avoir attentivement parcouru le communiqué-précision du ministère de l’Environnement et du Développement Durable qui souligne que la procédure de transfert de ces espèces est régulière, accordant ainsi au ministre le droit d’en user pour son ranch, la DDHU pointe du doigt un conflit d’intérêt patent de la part du ministre à qui il revient même la charge d’accorder ou de rejeter toute demande similaire à un tiers.

La DDHU à l’article 1 de son préambule stipule que «l’humanité et la nature sont en péril et qu’en particulier les effets néfastes des changements climatiques, l’accélération de la perte de la biodiversité, la dégradation des terres et des océans, constituent autant de violations des droits fondamentaux des êtres humains et une menace vitale pour les générations présentes et futures».

La DDHU est convaincue à l’article 8 de son préambule que «les droits fondamentaux des êtres humains et les devoirs de sauvegarder la nature sont intrinsèquement interdépendants, et convaincus de l’importance essentielle de la conservation du bon état de l’environnement et de l’amélioration de sa qualité».

La DDHU stipule à l’article 3 de ses principes que « Le principe de continuité de l’existence de l’humanité garantit la sauvegarde et la préservation de l’humanité et de la terre, à travers des activités humaines prudentes et respectueuses de la nature, notamment du vivant, humain et non humain, mettant tout en oeuvre pour prévenir toutes les conséquences transgénérationnelles graves ou irréversibles.

La Déclaration Universelle des Droits de l’Humanité (DDHU), en son article 5 relativement aux Droits de l’Humanité stipule : « L’humanité, comme l’ensemble des espèces vivantes, a droit de vivre dans un environnement sain et écologiquement soutenable »

C’est sur la base de ces considérations que la DDHU, par la voix de son Ambassadeur officiel au Sénégal condamne fortement la décimation des gazelles Oryx lors d’une activité dans laquelle le ministre de l’Environnement et du Développement durable est cité. La DDHU invite le gouvernement du Sénégal a clairement identifié les responsables de cet acte criminel et de leur appliquer, à cet effet, les sanctions retenues par la loi. Elle exige du gouvernement du Sénégal le remplacement immédiat de ces espèces et une gestion rigoureuse pour leur préservation et leur protection ainsi que toutes les espèces de la faune et de la flore concernées par ces mesures.

La Déclaration Universelle des Droits de l’Humanité annonce une plainte contre le gouvernement du Sénégal devant les instances nationales et internationales de la protection de la faune sauvage si les corrections ne sont pas apportées dans les plus brefs délais.

L’Ambassadeur officiel de la DDHU au Sénégal annonce prochainement la tenue d’une conférence de presse à laquelle seront conviés tous les acteurs de lutte pour la préservation de l’environnement.

El Hadji Cheikh Anta SECK,

Ambassadeur officiel de la Déclaration Universelle des Droits de l’Humanité (DDHU) au Sénégal