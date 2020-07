Statue de Ndaté Yalla à place de celle de Faidherbe : Diaw Fara en phase avec Mimi…

Le débat sur le déboulonnement des vestiges de la colonisation (statue de Faidherbe) reste plus que vif. Il est attisé ce, depuis le meurtre du jeune africano- américain Georges Floyd dans une ville des USA. Depuis, l’on note une flambée des hostilités contre le racisme monstrueuse, une véritable tare du monde moderne.

La Présidente du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) vient d’en rajouter une couche. Lors d’une sortie médiatique de ce jour, Madame Aminata Touré dite Mimi milite pour l’effacement de ces « cicatrices » qui nous rappellent les riches heures de la vacherie, voire de la barbarie du colon blanc. Pour l’ancienne cheftaine du gouvernement de la République du Sénégal, la statue de Faidherbe doit impérativement céder et être remplacée par celle de la Reine du Walo, Ndaté Yala Mbodj.

Une idée clairement partagée par le chargé de Communication du Comité de Pilotage de la célébration du Bi-centenaire de « Talataay Nder », M. Adama Diaw alias Diaw Fara : » Nous sommes parfaitement en phase avec Madame la Présidente du CESE Aminata Touré. Ce qu’ elle avance trouve toute sa pertinence. C’est aberrant et cela fait du fiel au coeur que de voir de méchants oppresseurs des noirs être célébrés et érigés en statues. C’est vraiment frustrant. On ne manque pas de dignes et braves fils et filles , d’illustres symboles qui s’étaient dressés contre l’envahisseur. L’héroïne du Walo Ndaté Yala Mbodj ne mérite pas cette conspiration du silence comme bien d’autres résistants et résistantes qui ont perdu leur vie pour défendre la survie du peuple. Oui! Aujourd’hui, la statue de Faidherbe doit être gommmée pour être remplacée par celle de l’ illustre Princesse du Walo », s’est expliqué le jeune responsable du parti présidentiel dans la Commune de Gnith ( dep.Dagana).

Ibrahima NGOM