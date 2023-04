Affaire Flybox : l’ARTP convoque le DG de Sonatel

La box WI-FI appelée Flybox, valait 12 900 F CFA le mois avec 300 gigas. Maintenant elle est passée de 12 900 à 16 900 FCFA pour 160 Gigas le mois.

Les utilisateurs crient à l’Arnaque

La box WI-FI, c’était 12 900 F CFA le mois avec 300 gigas. Déjà qu’au moment de l’acheter à 30 000 FCFA, on pouvait l’utiliser de sa maison à son bureau. Maintenant, cela n’est plus possible et vous augmentez le prix de 30 000 à plus de 50 000 FCFA !

« Orange dégage …», « N’utilisez plus les services de Orange.. », « Au boycott de Orange… », « Orange, ce sont des traîtres, rendez-nous notre connexion de 300 gigas à 12900 francs », « Orange se fout des Sénégalais. Vivement des journées de boycott pour exiger du respect », « Faisons une pétition et boycottons Orange, ne pas acheter leurs crédits contactons les activistes. Orange ne respecte pas ses clients », ce sont les multiples réactions des clients de ladite entreprise sur les réseaux sociaux. Ceux-ci réclament le retour des prix de la Flybox à 12900 au lieu de 16900 avec seulement 160 gigas.

Pour faire face à cela et venir en appui au utilisateurs, l’Association des Clients et Sociétaires des Institutions Financières (ACSIF), a lancé deouis dimanche dernier, un mot d’ordre visant à boycotter tous les services Orange en guise de protestation contre la hausse des tarifs particulièrement liés au flybox. Ce qui semble être suivi par les clients de Orange qui mènent des sensibilisations sur les réseaux sociaux afin de faire reculer l’entreprise de télécommunications.

L’ARTP (Autorité de régulation des Télécommunications et des Postes) se saisit du dossier et convoque le DG de SONATEL

Source xibaaru & APS