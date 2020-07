Affaire Hiba Thiam : Les Auditions se poursuivent

Les auditions dans l’affaire Hiba Thiam se poursuivent. Après Dame Amar, Djibril Ndiogou Bassel dit « Nekh » et Louty Bâ, le policier Lamine Diédhiou, qui avait transporté Diadia Tall et Hiba Thiam à l’appartement qui deviendra plus tard dans cette fameuse soirée du 3 avril le lieu du drame, a été auditionné dans le fond par le juge du 8ème cabinet.

Poursuivi pour complicité de violation du couvre-feu et corruption, le policier a fait face au juge d’instruction. Dans la même journée de ce jeudi 9 juillet, Diadia Tall a également livré sa version des faits qui ont conduit au décès d’Hiba Thiam.