Affaire ONAS : Le syndicat de la boîte préconise la voie judicaire

Le cadre unitaire des syndicats de l’ONAS renouvelle son attachement à la défense des intérêts matériels et moraux de tout le personnel de ladite boîte. Elle marque son vif intérêt quant à la sauvegarde de l’image de son outil de travail et marque sa préoccupation eu égard au climat délétère constaté depuis quelques temps.

C’est pourquoi, il tient à rappeler les principes ci-après :

– D’abord, il est impérieux de garantir aux agents un environnement de travail serein,

– Ensuite, compte tenu des urgences qui rythment cette période hivernale et l’état de détresse de certaines populations, ledit syndicat marque sa disponibilité à accompagner toutes les initiatives visant à les soulager,

– Enfin, il se tient aux côtes des autorités pour trouver des solutions à tous les écueils qui se posent à la boîte.

Vu tout ce qui précède, et en tant qu’organisation syndicale responsable, nous appelons toutes les parties prenantes (tutelle, Direction, agents et autres) à faire prévaloir l’intérêt de la boîte.

Nous les appelons aussi à mettre en avant le règlement définitif des soucis engendrés par les inondations qui éprouvent les populations.

Parallèlement à cela, il est nécessaire de rappeler les exigences de transparence et de redevabilité qui gouvernent la bonne marche d’une entité aussi stratégique que l’ONAS. A ce titre, tout litige y afférant ne peut connaître connaître épilogue que celui que voudra bien lui donner l’institution judiciaire.

Communiqué du Cadre Cadre Unitaire des Syndicalistes de L’ONAS

Dakar, le 21 août 2024

Le Coordonnateur du CUS_ONAS