Contrats Miniers, Pétroliers et Gaziers…Le CSP félicite le Gouvernement

Collectif de Soutien Populaire (CSP) pour la Renégociation des Contrats Miniers, Pétroliers et Gaziers

Le Collectif de Soutien Populaire pour la Renégociation des Contrats Miniers, Pétroliers et Gaziers tient à féliciter le gouvernement du Sénégal pour avoir joint l’acte à la parole en créant la commission d’experts chargée de réexaminer les contrats d’hydrocarbures, conformément à l’engagement pris par le Président de la République, S.E. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le Premier Ministre Ousmane Sonko.

Cette commission, composée de hauts cadres de l’administration sénégalaise ainsi que d’experts en matière pétrolière, minière, fiscale et économique, marque une étape décisive vers la concrétisation d’une gestion plus équitable et transparente des ressources naturelles du pays. Le Sénégal, devenu récemment producteur de pétrole et bientôt de gaz, doit s’assurer que ces richesses profitent effectivement à l’ensemble de la population, conformément à l’article 25-1 de notre Constitution, qui stipule que les ressources naturelles appartiennent au peuple et doivent être utilisées pour l’amélioration de ses conditions de vie.

Nous saluons la volonté affichée par les autorités de revenir sur les accords passés sous l’ancien régime et de les rééquilibrer dans l’intérêt national. Le lancement de cette commission est une réponse directe aux attentes des citoyens, qui exigent une révision des conventions jugées défavorables pour notre pays.

Appel à la Mobilisation

Le Collectif invite tous les Sénégalais à se joindre activement à cet effort national en signant la pétition pour la renégociation des contrats miniers, pétroliers et gaziers.

Le Collectif reste mobilisé pour soutenir cette initiative et appelle tous les Sénégalais à se rallier à cette cause nationale. Ensemble, nous veillerons à ce que les résultats de ces travaux soient à la hauteur des aspirations légitimes de notre peuple.

Fait à Saint-Louis, le 21 août 2024

Pour le collectif

M. Moussa DIOP

Coordonnateur National du Collectif de Soutien Populaire (CSP) pour la Renégociation des Contrats Miniers, Pétroliers et Gaziers au Sénégal.