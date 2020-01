Affaire Petro-Tim : Vers un non-lieu…

L’affaire Petrotim pour laquelle Aliou Sall est accusé de corruption risque d’être classée sans suite et pourrait bien accoucher d’un non-lieu.

Selon le journal L’Observateur, personne n’a été accusé dans cette affaire pour malversations. Le frère du Président, principal accusé, ne fait pas l’objet de poursuites au motif que les témoins auditionnés à la DIC n’ont pu apporter la moindre preuve de leurs accusations contre l’ex DG de la CDC.

Ce qui fait que le Procureur encore moins le juge d’instruction n’ont pas eu assez d’indices graves et concordants pour poursuivre ou incriminer le maire de Guédiawaye, indique le journal.

A moins que le juge déclenche une commission rogatoire contre Frank Timis et Mayeni Jones l’affaire file tout droit vers un non lieu.