Relations France-Sénégal…vers un nouveau chapitre sous l’ère Diomaye ? 

Les liens historiques entre la France et le Sénégal sont en train de connaître une redéfinition stratégique, marquant une nouvelle ère dans la coopération bilatérale. Cette évolution, perceptible sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye, vise à établir une relation renouvelée, ancrée dans le respect mutuel et la prise en compte des intérêts souverains du Sénégal. Ce qui semble être en parfaite adéquation avec les déclarations du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF).

Comme l’a récemment souligné le Président français Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux, lors d’un échange avec le Président Diomaye Faye en marge de la Conférence des Nations unies sur le financement du développement à Séville, « En pleine refonte, le partenariat entre le Sénégal et la France doit nous permettre d’avancer ensemble au service des intérêts de nos peuples et de notre souveraineté. » Cette déclaration illustre la volonté de Paris de s’adapter aux nouvelles dynamiques sénégalaises.

Le partenariat, qu’il soit « économique, de sécurité et de défense, culturel, et mémoriel », est désormais placé sous le signe d’un suivi rapproché par les deux présidents. Le Président Macron a également salué « l’engagement du Sénégal en faveur de la stabilité régionale et pour répondre aux grands enjeux globaux », reconnaissant ainsi le rôle croissant du Sénégal sur la scène internationale. Cette approche se traduit concrètement sur le terrain.

La France a récemment procédé à la rétrocession de la station d’émission interarmées située à Rufisque à l’État du Sénégal. Cette remise fait suite à des engagements pris lors d’une commission conjointe et s’inscrit dans la lignée d’un entretien entre les présidents Bassirou Diomaye Faye et Emmanuel Macron. Depuis mars, plusieurs infrastructures militaires françaises ont déjà été restituées, et la rétrocession des deux dernières bases françaises au Sénégal est prévue pour le 18 juillet prochain, marquant le retrait complet des éléments français du territoire sénégalais.

La station de Rufisque, créée en 1960, était un maillon stratégique pour les communications radio de l’armée française avec ses navires et sous-marins opérant sur la côte atlantique. Sa restitution symbolise une volonté de la France de s’adapter aux aspirations du Sénégal en matière de souveraineté et de contrôle de son territoire. L’image du président français souriant à côté de Bassirou Diomaye Faye, témoigne de cette volonté de la France d’écrire un nouveau chapitre dans les relations franco-sénégalaises.

Cette réorientation stratégique est d’autant plus significative qu’elle fait suite à une période de critiques acerbes de la part du parti PASTEF et de son leader Ousmane Sonko, envers la politique française. Ousmane Sonko, devenu Premier ministre sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye, n’a jamais caché son désaccord face à ce qu’il jugeait être une relation inégale entre la France et le Sénégal. Il a souvent prôné une réévaluation des relations, non seulement avec la France mais aussi avec le continent africain dans son ensemble, en faveur d’un rapport basé sur « la justice, le dialogue et le respect mutuel ».

Pour Ousmane Sonko, les relations passées entre l’Europe et l’Afrique, et particulièrement entre la France et le Sénégal, ont été « léonines au profit de l’Europe et de la France, assises sur des schémas historiques de spoliation ». Il a notamment critiqué la présence de bases militaires françaises au Sénégal et le rôle du Franc CFA, qu’il considère comme un outil d’appauvrissement des pays africains. Ces positions, souvent exprimées lors de conférences et de prises de parole publiques, ont contribué à façonner le discours de la nouvelle administration sénégalaise.

Ainsi, le retrait des bases militaires françaises et la rétrocession d’infrastructures comme celle de Rufisque peuvent être interprétés comme une réponse de la France à ces revendications de souveraineté. Il pourrait s’agir pour la France de démontrer une adaptabilité et une écoute face aux attentes du nouveau leadership sénégalais, afin de préserver et de renforcer un partenariat essentiel pour les deux nations, mais sur des bases rééquilibrées. Cette nouvelle approche est cruciale pour que la France puisse continuer à jouer un rôle pertinent au Sénégal. L’ancienne puissance coloniale est en train de perdre toute assise…en Afrique de l’Ouest !

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn