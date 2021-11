Affaire Pharmacie de la Nation : La Cour Suprême casse la décision de Diouf Sarr

Entre la Pharmacie Nation de Mme Aminata Gassama, épouse de l’actuel maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé, par ailleurs ancien ministre, et la Pharmacie Dakaroise appartenant à Mme Aicha Goundiam Mbodji, c’est l’épilogue d’un bras de fer à la fois judiciaire, administratif et politique qui a duré près de cinq (05) ans. Et engendré pas moins de dix (10) décisions de justice et arrêtés parfois contradictoires. Cette fois-ci, la Cour suprême a définitivement tranché ce litige foncier et commercial en faveur de la Pharmacie Dakaroise.

Dans un arrêté rendu hier jeudi, 21 novembre 2021, cette haute juridiction a purement et simplement annulé la décision arbitraire du ministre de la Santé, M. Abdoulaye Diouf Sarr, autorisant la Pharmacie de la Nation de Mme Aminata Gassama Baldé à s’installer au rez-de-chaussée de l’immeuble qui abritait anciennement l’Hôtel Indépendance à Dakar mais qui appartient actuellement à l’IPRES.

Après avoir annulé la décision du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, donc, la Cour Suprême a rétabli la Pharmacie Dakaroise de Mme Aïcha Goundiam Mbodj dans ses droits c’est-à-dire qu’elle pourra retourner dans ce site commercialement stratégique qu’elle occupait depuis plus de 40 ans. Lire la suite en cliquant ICI