« Aminata Badiane et Adji Sarr sont toutes à soutenir », selon…

LA CRIMINALISATION DU VIOL AU SÉNÉGAL : QUAND LA VINDICTE POPULAIRE REMPLACE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE

Entres Féministes et Comité Miss Sénégal, la guerre est déclarée. Et elle est tout sauf froide.

Elle est même bouillante, dirai-je !

Un doux pléonasme.

À travers les réseaux sociaux, une guerre des plaintes est lancée.

Tout le monde accuse et tout le monde condamne. Et bien sûr, tres peu de gens cherchent à savoir si l’élément matériel des infractions avancées (viol, apologie du viol, proxénétisme, etc), et l’élément intentionnel sont réunis.

C’est incroyable !

La Miss Sénégal 2020 aurait été violée. On lui attribue de suite le statut de victime. Pourquoi? À quel titre? Quelles preuves avons-nous pour lui reconnaître un tel statut ? Les déclarations de sa mère? Sa disparition de l’univers médiatique ? Ou alors les railleries des internautes ?

Madame Amina Badiane, quant à elle, réplique et réagit de manière spontanée. Elle est en colère! Des propos condamnables sont tenus, choquant au passage tout citoyen normalement constitué.

Et le couperet tombe aussitôt !

Elle fait l’apologie du viol, nous dit-on et serait impliquée dans des faits de proxénétisme. Sur quoi se base la vindicte populaire pour la condamner ? Où sont les preuves des infractions? Sa déclaration malheureuse, dont elle s’est excusée quelques heures plus tard, suffit-elle à en faire une criminelle passible des peines les plus infamantes ?

L’histoire se répète. Une fois de plus. Une fois de trop!

En effet, la même approche a été constatée dans l’affaire AS/OS. L’un a automatiquement reçu de la vindicte populaire le statut de victime. Tandis que l’autre, noyée dans beaucoup de supputations et « on-dit » s’est vue déclarer coupable. D’avoir menti et s’être laissée embarquer dans un complot, nous dit-on.

Et dans tout ça, quelle place fait-on à la justice, cette institution de la République censée connaître des affaires juridico-judiciaires de la Cité ?

Cette grande dormeuse doit nécessairement et sine die se réveiller !

Par expérience, je sais que les personnes qui paraissent victimes ne le sont pas toujours, et celles que tout accuse ne sont pas toujours coupables.

Faisons preuve de prudence dans nos analyses car la loi Phallique, comme dirait Freud, n’est pas toujours si bien tranchée. Entre celui qui agresse et celle qui se dit agressée, les versions collent très rarement, pour ne pas dire jamais.

Amina Badiane, Adji Sarr, l’ex-épouse du défunt médecin Falla Paye, Ndeye Fatima Dione, sont toutes à soutenir car leurs histoires sont celles de beaucoup d’autres femmes. Soumises! Utilisées ! Souillées!

Ces histoires, à travers l’analyse judiciaire, nous mèneront vers la vérité. Celle de la justice qui diffère fondamentalement de celle sociale, voire même religieuse.

Mais, sommes-nous prêts à entendre cette vérité si différente de celle qui semble ancrée en nous?

Le cœur a ses raisons que la raison elle-même a toujours préféré ignorer….

Allez savoir pourquoi !

Ne nous trompons pas de cible…

Abibatou S. Samb