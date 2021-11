Gestion mairie de Saly : Un membre de Gueum Sa Bopp crie au scandale

Malgré un budget qui avoisine les 4 milliards et environ 30 mille âmes, la commune de Saly peine à émerger. Si on en croit un membre de la grande coalition Gueum Sa Bopp, cette zone touristique ne dispose d’aucune infrastructure de base. Un scandale selon lui. Et pour Ahmadou Bella Diallo, cette situation est due à une mauvaise gestion du maire Ousmane Guèye.

Le président du mouvement « And Bollo Défar Saly » et membre de Gueum Sa Bopp essaye d’expliquer la situation en plongeant dans le budget de la mairie, dans lequel il trouve certains abus. « Le carburant de sa seule voiture c’est 20 millions soit 54 600 francs sur 365 jours du lundi au dimanche et du 1er janvier au 31 décembre, l’huile moteur pour faire le vidange 4 millions, sachant qu’un moteur pour une voiture particulière prend un peu moins de 5 litres et en considérant que le bidon d’huile coûte en moyenne 15 mille ça revient à 180 000 francs par an. Mais monsieur le maire déclare prendre 4 millions par an », s’étonne Ahmadou Bella Diallo.

Le président du mouvement « And Bollo Défar Saly » continue son déballage : « son téléphone portable 4 millions alors que nous savons que le forfait le plus cher coûte 14 900 francs par mois ce qui fait 178 800 francs par an. Mais Monsieur le maire prends 4 millions. Ses frais de représentation qui se résume à son habillement, Monsieur le maire déclare prendre 4,8 millions soit 400 mille francs par mois. Ses frais de missions s’élèvent à 10 millions sachant qu’il n’a effectué aucune mission tout au long de l’année alors ses frais de mission se résument à la restauration. Et pour la caisse d’avance, monsieur le maire déclare 38 millions », déclare-t-il.

Et pour Ahmadou Bella Diao s’est ce qui explique que la commune de Saly manque d’infrastructures. Nos tentatives d’avoir le maire n’ont pas abouti. Mais un de ces proches balaie d’un revers de main ces accusations. Selon la source contactée par Xibaaru, les choses sont entrain de bouger. « Depuis qu’Ousmane Guèye est aux commandes, Saly a connu des changements ».

Sur ce qui est des chiffres donnés par Ahmadou Bella Diallo, la source dira : « c’est impossible. Le budget est voté annuellement et si toutes ces dépenses ont été faites par le maire, il n’aurait pas échappé à la Cour des Comptes qui fait des contrôles annuels. »