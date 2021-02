Affaire Sonko : Alioune Tine lance un appel un calme

Alioune Tine appelle au calme dans l’affaire Ousmane Sonko et estime que la pandémie ne doit pas être prise comme prétexte pour manipuler les populations et instaurer des régimes autoritaires qui tuent les libertés fondamentales des citoyens acquises par la lutte et dans la durée.

« Le moment est venu de mettre la balle à terre, d’apaiser de tous les côtés. Cesser les arrestations et les détentions tous azimuts , cesser le démantèlement de Pastef mais aussi toutes les violences. Le pays est trop fragile. Non à la force, Non à la violence », a écrit le fondateur d’Afrikajom Center sur le réseau social.