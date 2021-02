Adama Gaye alerte… « Ce pays chavire au milieu d’un océan agité »

Sur sa page Facebook, Adama Gaye les arrestations multiples notées ses jours-ci au Sénégal. Selon le journaliste le pays va très mal et le reste du monde ne pourra pas dire qu’il ne savait pas.

Avant de rajouter : « Prison à ciel ouvert, lancé à la traque de tous ses habitants par un pouvoir politique devenu fou, déstabilisateur et déchaîné dans sa destruction de tout ce qui se trouve sur la voie d’un mandat présidentiel impossible, le pays est jeté dans une dynamique d’implosion fast-track. Les arrestations s’accélèrent et s’amplifient pendant que le pays et le peuple, inquiets, vivent le pire. Tout peut survenir », alerte le journaliste « exilé » au Caire.