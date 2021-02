Affaire Sonko : Guy Marius Sagna parle de complot

Guy Marius Sagna est formel : l’affaire Ousmane Sonko n’est rien d’autre qu’un complot pour abattre un adversaire politique comme Macky Sall a abattu Karim Wade et Khalifa Sall. L’activiste, sur sa page Facebook, est revenu sur l’affaire du présumé viol dans laquelle le leader du Pastef est cité.

Voici l’intégralité de son post :

Le président Macky Sall n’a pas à se substituer aux femmes de Sonko et au peuple sénégalais. Depuis quand le président Macky Sall se soucie-t-il des intérêts des épouses de Sonko et de la morale des candidats qui sollicitent le suffrage des sénégalais lui qui a radié injustement Sonko et dilapide et brade quotidiennement nos ressources?