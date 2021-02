Affaire Sonko : La Commission Ad hoc se réunit se vendredi

Les choses s’accélèrent sur la procédure de levée de l’immunité parlementaire du leader de Pastef, Ousmane Sonko, impliqué sur une affaire présumée de viols répétés et menaces de morts. Les 11 députés membres du comité Ad hoc vont se réunir ce vendredi pour statuer sur cette question.

Pour rappel, cette commission composé de onze membres dont huit députés de Benno (mouvance présidentielle), un non inscrit et deux de l’opposition (groupe parlementaire Liberté et Démocratie’’ dispose de huit jours pour statuer sur le cas du député Ousmane Sonko, de l’entendre avant de passer, en plénière, pour une éventuelle levée de son immunité parlementaire.