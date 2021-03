Affaire Sonko : Me El Hadji Diouf dit niet à toute médiation

Des religieux notamment Abbé Jacques Seck et Mame Mactar Gueye de l’Ong Jamra ont entamé une médiation dans l’affaire de viols et de menaces de mort opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr. L’un des avocats de cette dernière en l’occurrence Me El Hadji Diouf oppose un niet catégorique à cette médiation.

« Il s’agit d’un conflit entre deux citoyens sénégalais et seule la Justice peut les départager. La religion n’a rien à faire dans ça, ce n’est pas une affaire religieuse. Les religieux n’ont qu’à s’occuper des questions religieuses et laisser la Justice faire son travail », a déclaré Me El Hadji Diouf.

Et selon la robe noire : « si on suit cette logique tous les contentieux vont se régler entre les religieux. Ceci aboutirait à fermer les Cours et tribunaux. Ça va rendre inutile la Justice et les auxiliaires de Justice. On peut même parler de substitution voire d’usurpation de fonction. C’est extrêmement grave cette entreprise ».