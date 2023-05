Affaire Sweet Beauté : Les leaders de Yewwi volent au secours de Sonko

«Tu ne seras pas seul dans ce combat», a déclaré Cheikh Tidiane Dièye au cours d’un point de presse hier à Ziguinchor. Lui et ses frères et camarades de Yewwi askan wi (Yaw) se sont déplacés à Ziguinchor pour marquer la «solidarité agissante des leaders de Yaw» dans ce combat du maire de Ziguinchor. Ils apportaient un soutien massif et décisif à leur frère et ami Ousmane Sonko.

«Dans ces moments historiques de la vie d’une Nation, ne pas se lever est synonyme de trahison, ne pas se lever est synonyme de complicité, c’est la raison pour laquelle nous nous sommes levés avec le Peuple sénégalais pour dire non à l’injustice contre Ousmane Sonko et son parti… Face à cette persécution, le président Ousmane Sonko ne sera pas seul. Il ne peut pas être seul puisque son combat est un combat pour les libertés, la démocratie et la République», a soutenu Malick Gackou dans les colonnes du journal Le Quotidien.

D’après le leader du Grand parti, il est inacceptable que tout ce que Ousmane Sonko a subi par la volonté du régime actuel, ne soit pas dénoncé avec force et pertinence. Il s’explique : «C’est pourquoi nous nous soulevons et c’est pourquoi nous disons non. … Notre présence à Ziguinchor, aussi symbolique qu’elle puisse être, est le réflexe de cette volonté et cette détermination sans faille que nous avons tous ensemble pour faire marquer à notre pays les ruptures indispensables à son avenir.»

Aïda Mbodj invite à la raison en ce concerne le séjour du maire dans sa commune. «C’est un repli stratégique et non identitaire, il faut donc savoir raison garder», dixit l’ancienne maire de Bambey.