Affaire Yérim Sow : Le groupe Teyliom dénonce des infos « incomplètes et tendancieuses »

Réaction du Groupe TEYLIOM aux allégations parues dans certains organes de presse

Le Groupe TEYLIOM tient à réagir fermement aux informations incomplètes et tendancieuses publiées par certains organes de presse le 17 décembre 2024, visant à ternir l’image du Groupe Teyliom ainsi que celle de ses dirigeants.

À travers ce communiqué de presse, le Groupe TEYLIOM souhaite apporter des éclaircissements sur les faits en question afin de clarifier la situation pour l’opinion publique nationale et internationale. Voici les points qu’il convient de rappeler :

· la destruction arbitraire de l’hôtel Noom Cotonou ;

· l’ouverture d’une procédure d’arbitrage au Centre International de Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) en cours opposant le Groupe Teyliom à la République du Bénin (« l’Arbitrage CIRDI ») ;

· des mesures prises par les Autorités Béninoises postérieurement à l’introduction de l’Arbitrage CIRDI.

Il est important de souligner que Messieurs SOW et THIAM n’ont jamais été notifiés du jugement du 23 novembre 2021. Par conséquent, les délais d’opposition ou d’appel n’ont pas pu commencer à courir. La décision rendue ne disposant pas de l’autorité de la chose jugée, elle ne revêt aucune valeur exécutoire.

De plus, Messieurs SOW et THIAM ne sont toujours pas en mesure d’apprécier ni de commenter les éléments factuels et juridiques sur lesquels la chambre correctionnelle de la République du BENIN aurait fondé sa décision, n’ayant jamais été informés des charges ou du dossier d’instruction.

Le Groupe TEYLIOM entend faire valoir pleinement ses droits légitimes, comme il l’a toujours fait, et se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour défendre son image, sa réputation et celle de ses dirigeants.

Il tient à rappeler son engagement en faveur du développement de la région au regard de l’importance de ses investissements et se réserve le droit d’agir contre toute allégation injustifiée qui pourrait nuire à l’image d’un groupe et ses dirigeants engagés, sérieux et respectés.